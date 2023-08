Ib er rystet over ny ordning: - Det er rigtig ulækkert

Men der er blevet længere mellem, at de nye skraldespande bliver tømt, og det har skabt et gæstfrit miljø for maddiker i skraldespandene.

Reno Djurs afhenter kun madaffald hver anden uge, men tilbyder dog at tømme skraldespanden hver uge mod et årligt gebyr på 948 kroner.

- Jeg har stået og fisket affald op med en krog for at køre det på lossepladsen. Der kravlede maddiker i hele spanden, siger Ib Laursen.

Det har Ib Laursen dog ikke tænkt sig at gøre brug af. For tilbuddet vil ifølge ham ikke løse maddikeproblemet, da det kun er den ene spand, hvor det vrimler med maddiker, som Reno Djurs kan yde ekstra service ved, men ikke den anden, som blandt andet fyldes med kartoner og emballage fra mad- og drikkevarer.

- Det er bestemt godt, at vi tager hensyn til klimaet, men ikke hvis det betyder, at vi skal stå med næsen nede i maddiker hver uge, siger Ib Laursen.

Er det ikke fair nok, at skraldespandene først bliver tømt, når de er fyldt op, og at skraldet bliver sorteret af hensyn til klimaet?

Miljøstyrelsen opfordrer nemlig til, at emballageaffaldet smides direkte i skraldespanden, og det kunne Reno Djurs med deres affaldserfaring forestille sig kunne blive noget gris, når affald for eksempel skulle transporteres ned gennem trappeopgange - eller sommervarmen fik lunet godt op i gamle kartoner i spanden med yoghurt på indersiden.

Derfor betingede Reno Djurs over for deres aftager, at det skal være tilladt for kunderne at putte gamle mælkekartoner og snaskede yoghurtbeholdere i en pose.



- Så har man et hygiejneproblem i skraldespanden, må man gerne putte mad- og drikkekartoner i en affaldspose og binde knude på, inden man smider det ud, understreger Hardy Mikkelsen.

Derudover opfordrer han til, at man følger gode råd som at sætte affaldsbeholderne i skyggen, undgå for meget væde i skraldet og at binde solide knuder på poserne for at undgå maddiker i affaldsspanden.

Tømningsrutinerne for spanden med madaffald, der tidligere også indeholdt restaffald, er de samme, som før den nye ordning, hvor der ligeledes blev afhentet affald hver 14. dag med mulighed for at tilkøbe ugentlig tømning, forklarer vicedirektøren.