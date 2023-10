Ib er rasende over vaccineprogram: - Det er hul i hovedet

Han håber, der bliver lavet en aftale, så det er muligt at blive vaccineret ved sin praktiserende læge.

Han bliver bakket op af det socialdemokratiske byrådsmedlem, Jan Fischer.

- Hvad med de ældre, der ikke har en Ipad eller i det hele taget adgang til at komme på nettet. De kan jo ikke gøre noget, det kan vi ikke være bekendt overfor de ældre mennesker, siger han.



Anerkender frustration

Region Midtjylland oplyser, at der vil komme nye tider til vaccination løbende. Men frustrationen forstår man.

- Jeg kan godt forstå, at mange borgere er frustreret over den ventetid, der har været. Men presset har været rigtig stort her i starten med de mange borgere, der har ønsket at booke tider, siger Else Søjmark, formand for nære sundhedstilbud i Region Midtjylland.



Men der mangler ikke bare tider. Der mangler også vacciner at give.

På Hadsten Apotek har de mærket konsekvensen af netop det. Torsdag mødte en række borgere op, fordi de havde fået en invitation til at blive vaccineret fra regionen.

Indkaldt - men måtte gå igen

Problemet var bare, at ugens ration på 1000 vaccinerer var opbrugt, og dermed måtte mange af de fremmødte gå hjem uden et stik i skulderen.

Til stor frustration for dem og apoteker Lars Persson.

- Det er jo fuldstændig skørt, at man tilsyneladende har vacciner for to milliarder kroner, man smider ud, men vi kan ikke få nogen. Og der er nogen, der blokerer – åbenbart bevidst – for, at vi kan få vaccinationer fra dag til dag, siger han med henvisning til, at Statens Serum Institut har kasseret vacciner for omkring to milliarder.