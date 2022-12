I rivende udvikling: Skoleudvidelse overtager fodboldbaner

Indbyggertallet i Hornslet forventes at stige fra 6000 til 9000 inden 2035. Dermed er der både behov for mere plads til skoleelever og fodboldstjerner in spe, men det kan være svært at finde plads til begge.

Hornslet Skole skal udvides, og det går ud over Hornslet IF's fodboldbane.

Skolen skal nemlig ligge på klubbens nuværende baner, og det skaber store frustrationer.

- Den placering, man har valgt, er ikke den optimale. Vi har simpelthen ikke banekapacitet til dem, der gerne vil spille fodbold. Og det betyder jo så, at vi skal til at overveje noget andet - skal der være ventelister for eksempel? spørger kampfordeler og træner René Sørensen.

Syddjurs Kommune har blandet sig i kampen om byens fodboldbaner.

- Problemet er, at den placerning, man har valgt, den tager noget af vores plads, og uden plads bliver det svært, siger bestyrelsesmedlem og træner i Hornslet IF Henrik Dueholm.