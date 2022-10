I rideklubben står de sammen, når livet gør ondt

Penge til kampen mod brystkræft

I løbet af ugen har man i rideklubben kunne købe diverse ting, som støtter op om formålet.

På samme måde er pengene til hestenes rosetter, den lyserøde udsmykning, gået til kampen mod kræft. Derudover har man kunnet købe lyserød rødbedesuppe, smykker og lignende samt haft muligheden for at donere sin pant. Alt sammen med det formål at støtte op om sagen.