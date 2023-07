Købmanden Jens Karl Andersen er klar til at give stafetten videre. Han har haft sin købmandsforretning Min Købmand i Knebel i 32 år, og da alderen næste gang skal starte med et syvtal, vil han gerne til at holde lidt fri. - Jeg har været i gamet siden 1978. Nu er det tiden, selvom det nok ikke er den bedste tid at sætte den til salg, konstaterer den 69-årige købmand. Han startede karrieren i brugsen i Bjerringbro og har siden været omkring Lemvig og Ringkøbing, inden han blev hængende i Knebel. Ingen ungarbejdere De seneste par års udfordringer med corona og høje elpriser har heller ikke gjort branchen nemmere. Her fik han blandt andet en elregning på 100.000 kroner for en måned. Det kræver, at der bliver solgt nogle poser havregryn over disken. - Man skal jo ligesom træffe en beslutning på et tidspunkt. Nu har vi snakket om det i et års tid. Min kone gik på efterløn for fire år siden, siger Jens Karl Andersen.

Jens Karl Andersen arbejder fra klokken 7.30 til cirka 19 hver dag. Foto: Privatfoto

Udover sig selv har Jens Karl Andersen to ansatte i butikken. Egentlig plejer han også at have et par ungarbejdere, men de har været svære at finde de senere år. - Førhen havde vi to-tre stykker og en venteliste. Men lige nu har jeg ingen. Det gør det jo også hårdt, konstaterer han. - Da jeg var ung, var det ud af vagten og ud at tjene penge. Det er jeg glad ved i dag. De unge kommer for nemt til det, siger Jens Karl Andersen.

quote Hvis købmanden lukker, falder det hele fra hinanden Jens Karl Andersen, købmand