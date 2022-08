Hver ottende er ensom: Ny festival vil skabe venskaber for folk som Leif

- Jeg gik med selvmords tanker, fortæller han.

Efter 25 år som lastbilchauffør, måtte Leif Villadsen gå på pension i en tidlig alder.

- Og så lige pludselig kunne jeg ikke mere. Så sad jeg bare alene, siger han.

Skal skabe samvær

Og Leif Villadsen er ikke den eneste, der har det på denne måde. Derfor har en gruppe borgere fra Kolind valgt at stable en festival på benene, hvor der er fokus på det sociale.

- Det er fordi, at mange af dem der kommer her i Kafe Kolind eller KFUM, de er ensomme eller bøvler med ensomheden, siger Peder Jensen, der har været med til at arrangere Socival.