Borgmestre glæder sig: Her vil tre aktører sammen opføre kæmpe biogasanlæg

Og nu er ansøgningsfristen så udløbet 3. januar. Den ene ansøgning, der er kommet ind, kommer fra Brdr. Thorsen Biogas, som i samarbejde med to andre aktører, Kosan Gas og NRGi Renewables, peger på en placering for et biogasanlæg ved Lyngdal syd for Homå i Norddjurs Kommune.

Kun én ansøgning er tikket ind hos Nord- og Syddjurs Kommune, der siden slutningen af november sidste år har haft åbent for ansøgninger til etablering af et fælles biogasanlæg på Djursland.

Ifølge ansøgningen vil det foreslåede projekt kunne producere "op mod 350.000 MWt (megawatt-time) per år". Det svarer ifølge ansøgningen til elforbruget for cirka 87.500 gennemsnitshusstande, og mere end det samlede elforbrug i Norddjurs Kommune i 2022.

Anlægget, som ansøgerne har døbt Energiklynge Djursland, skal bestå af både et biogasanlæg, vindmøller samt solceller og skal samtidig give mulighed for at koble de nye energikilder til fjernvarme og Power-to-X.

- Jeg er særligt glad for, at ansøgerne fremhæver vigtigheden af dialog med både borgere og erhvervslivet på Djursland, for det er afgørende, at vi både taler sammen og lytter til hinanden, udtaler han i pressemeddelelsen.

Også Syddjurs' borgmester, Michael Stegger (S) er tilfreds med den ene ansøgning:

- Selv om anlægget kommer til at ligge i Norddjurs, så vil det med under 10 kilometer til kommunegrænsen alligevel få stor betydning for os i Syddjurs, så vi deler glæden over den ansøgning, der er kommet, siger han.

De to kommuner har da også siden april samarbejdet om at skabe et beslutningsgrundlag for en mulig planlægning af et større biogasanlæg.

Siden samarbejdets spæde start har informationsmøder og besøg ved et biogasanlæg i Horsens bidraget til dialogen.

Nej fra naboer

Placeringen af biogasanlægget har tidligere skabt heftig debat på Djursland, og der har gennem årene været adskillige forskellige forslag til placeringer.

Det har blandt andet før været oppe at vende, om anlægget skulle være ved Djurs Sommerland, men det forslag blev nedstemt i Syddjurs Kommune i februar sidste år.

Da det ansøgte anlæg ligger i Norddjurs, er det Norddjurs Kommune, der overtager de myndighedsopgaver, der følger med. Der vil dog stadig være et tæt samarbejde mellem de to kommuner på Djursland, da anlægget kommer til at berøre både borgere og infrastruktur i begge kommuner.

Ifølge tidsplanen for det nu indkomne forslag bliver det først i midten af 2027, at kommunalbestyrelsen kan nikke endeligt ja eller nej til projektet.