Her vil man betale penge for at blive fri for kloak og strøm

Normalt skal nybyggede huse betale tilslutningsafgit for brug af kloaknettet, og fordi Syddjurs Spildevand ejer kloakken, som er på en del af jorden, så skal de også have penge, når der kommer nye huse i området.

- Det er vigtigt, at borgerne er stillet lige – og selvfølgelig skal man bidrage til fællesskabet, når man placerer sig et sted, hvor der er kloak, siger SF's Kim Lykke Jensen.

Også selvom man ikke bruger kloakken?

- Så må man lægge sig et andet sted. Der er blevet brugt offentlige kroner til at etablere den i sin tid, og de penge skal Syddjurs Spildevand have lov til kræve ind.

Hvad, det præcist vil koste, er usikkert endnu, men til dagens møde fik politikerne fremlagt, at tilslutningsbidraget for en del af området kunne være op til fire millioner kroner.

Dog understreger Kim Lykke Jensen, at den præcise udregning bliver et mellemværende mellem Syddjurs Spildevand og dem, som har ansøgt om at træde ud af spildevandsplanen.

Hvad hvis prisen sætter en kæp i hjulet på planerne om offgrid-bebyggelse på jorden?

- Det er et hypotetisk scenarie. Vi vil hjælpe på alle mulige måder med at give dem lov til at etablere sig, men man skal få styr på det økonomiske mellemværende, før det kan lade sig gøre, siger Kim Lykke Jensen.