Her føler de sig hårdt ramt af vejarbejde: - Vi måtte overveje, om vi skulle lukke

Simon Lodberg indrømmer dog, at han har været heldig, at der har været spredte helligdage, hvilket har betydet, at asfaltørerne har holdt fri, og at vejen derfor har været åben. Men han kommer stadig med en kraftig opfordring til Vejdirektoratet.

- Næste gang, der skal laves vejarbejde, synes jeg, at der skal planlægges anderledes, siger han.

Vent til efter højsæson

Og det er Søren Borel, der er medejer af Kalø Whisky og Vin, enig i. Han foreslår helt konkret, at man havde ventet med vejarbejdet til efter sommerferien, hvor ’Købmandsgårdens’ højsæson er overstået.

- Vi føler virkelig, at det har ramt os, siger han.