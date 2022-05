Helikopter søger efter personer i vandet: Sejlere og gående opfordres til at hjælpe

Båden er efterfølgende blevet bjærget i land, og politiet har været i kontakt med familiemedlemmer til en mand, der ejer den.

- De fortæller, at han skulle være ude og sejle, men han er ikke om bord i båden. Det er selvfølgelig muligt, at han selv er kommet i land, men det kan også være, at han er faldet i vandet, siger Peter Hunniche.

I forbindelse med eftersøgningen opfordrer Østjyllands Politi sent søndag eftermiddag lystsejlere og gående i området til at deltage. Sejlere skal kalde "Freja" på Lyngby radio, kanal 16, og gående skal melde sig ved politiet på Ndr. Strandvej ud for nr. 32.