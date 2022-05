Helikopter i luften: Søger efter personer i vandet ved Ebeltoft Vig

Forsvarets Operationscenter oplyser til ritzau, at der var sat sejl på båden, og at man derfor regner med, at mindst én person er faldet over bord.

Hos Østjyllands Politi fortæller vagtchef Peter Hunniche, at båden var gået på grund omkring 100 meter fra land.

- Vi kom i kontakt med en surfer, som vi bad om at sejle ud og kigge, om der var nogen i båden. Det var der ikke, fortæller vagtchefen til ritzau.