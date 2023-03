Havde fået advarsel - nu er 23-årig dømt til udvisning for narkosag

To år og ti måneders fængsel – og derefter en enkeltbillet til Irak.

Det er vilkårene for en 23-årig mand, der torsdag blev dømt ved Retten i Randers. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 23-årige irakiske statsborger, som har boet i Danmark siden han var et år, er dømt for besiddelse af amfetamin med henblik på videresalg. Tidligere er to andre mænd idømt fængselsstraffe i samme sag på hver to år.