Håndværkere besøger skole: Vil have flere til at vælge uddannelsen

- Man har ikke gjort det lækkert

Der bliver løbende forsøgt forskellige tiltag fra politisk side for at hæve optaget på erhvervsuddannelserne - men har man gjort nok i branchen for at få de unge mennesker til at vælge erhvervsuddannelser fremfor gymnasiet?

- Vi tonser derudaf, og det her tog kører jo bare, og vi har nok svært ved at være aktive i alle de her ting. Men ude ved os tager vi praktikanter ind, hvor vi prøver det af og ser, om kemien er, som den skal være. Hvis den er det, så tager vi dem også ind. Så jeg synes, vi gør, hvad vi kan, siger Steffen Holmberg.