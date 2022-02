Grethe fik fire dage til at flytte, inden sagen tog en drejning

Kommunen har siden oktober sendt flere breve til Grethe Hein, som TV2 ØSTJYLLAND har set, med påkrav om rengøring.

Den 84-årige kvinde har ovenpå brevene flere gange gjort opmærksom på, at hun ikke kan flytte på grund af sin alder og dårlige helbred. Det er understøttet af flere breve fra kvindens læge, der beskriver, at en flytning vil lægge for stort pres på hende.