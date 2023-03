Godt nyt: Nu skal flere have pakket medicin i doser

I sommeren 2022 kunne TV2 Østjylland fortælle om sygeplejersken, der doserer medicin til de ældre i Syddjurs Kommune et omfang, så det slider hende hårdt.

- I almen praksis ved vi om nogen, hvor pressede kommunerne er med hensyn til personale, så vi vil gerne bidrage til at spare personaletimer til medicinhåndtering, siger formanden for Praktiserende Lægers Organisation, Jørgen Skadborg i en pressemeddelelse.

Danske regioner og Praktiserende Lægers Organisation har nemlig indgået et nyt samarbejde om medicindosering, der om alt går vel skal frigøre sygeplejerskerne for en del af den slidsomme opgave.

Op mod 1000 piller trykker hun dagligt ud af de såkaldte blisterpakker. Til en enkelt borger sad hun for eksempel med dosering til 14 dage. Det gav hende et regnestykke på 19 piller gange 14 dage. 266 piller trykket ud af blisterpakkerne på én dag.

Resultatet var store gener, smerter og hævelser i fingre og underarmen, og selv om både Mette Olesgaard og kommunens fællestillidsmand Kristine Kilde var enige om, at kommunen gør, hvad de kan for at aflaste de ansatte, slider det de ansatte hårdt.

- Det er sindssygt belastende. Mette er ikke den eneste. Jeg har hørt fra flere sygeplejersker, at de har skader og nedslidninger i fingre og underarm, lød det fra Kristine Kilde.

Hilser aftale velkommen

Nu har regionerne og de praktiserende læger som nævnt indgået en aftale om at få dosispakket medicin. Det skal ifølge de to parter aflaste kommunerne, fremgå det af pressemeddelelse fra de to parter.