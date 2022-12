Godt nyt for sygeplejersker: Nu klarer apoteket opgaven

Hvornår er nok nok? Sådan spurgte en sygeplejerske i Syddjurs Kommune i august, efter at hun havde fået konstateret slidgigt af manuelt at dosere piller til kommunens borgere.

Hun har i årevis stået og trykket piller ud af deres blisterindpakning en af gangen, men noget tyder på, at det er slut nu.

Syddjurs Kommune har nemlig besluttet at ændre serviceniveauet, så flere borgere kan få dosisdispenseret medicin.

- Jeg synes helt indlysende, det er en god ide, siger Christoffer Pedersen (V), formand for sundheds- og ældreudvalget.



- Det her med at få medicin pakket af farmaceuter gør, at man rammer mere rigtigt på doseringen, og at der nok bliver mindre spildmedicin hos den enkelte.