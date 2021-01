Gammelt krigsskib kan blive til dit kommende spisebord

Han nævner specifikt, at det er særligt godt at genanvende træ.

- På globalt plan bliver der hver eneste dag fældet flere træer, end der bliver plantet, så i den kontekst er det også vigtigt, at gamle egetræsplanker får nyt liv, siger Steffen Max Høgh, der også udgiver podcasten Bæredygtig Business.

Hellere spisebord end brændeovn

Fregatten Jylland får andel af overskuddet fra salget af egetræsbordene.

- De penge, som kommer ind, kan vi bruge til forskellige projekter til gavn for de gæster, der kommer her, siger direktør for Fregatten Jylland, Karin Buhl Slæggerup.

Er det ikke lidt blasfemisk, at noget så historisk nu bliver til spiseborde?

- Det synes jeg faktisk ikke, for hvis alternativet er, at vi smider det i en brændeovn, så mener jeg, at det er noget mere velanbragt ved at være ved hr. og fru Hansen.