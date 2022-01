Fyrskib kommer alligevel ikke til Aarhus - storfisker har købt det

Der er nemlig tale om skagbo og storfisker Henning Kjeldsen, og selv om det ærgrer formand for Living Boats Aarhus Jørn Grønkjær, at foreningen ikke får skibet, forstår han Henning Kjeldsen.



- Det giver mening, og havde jeg været skagbo, og det har jeg i øvrigt været, så havde jeg kæmpet for den nøjagtig samme sag for at skibet skulle tilbage til Skagen, siger Jørn Grønkjær i dag.

Lettelse i Ebeltoft

Hos museet Fregatten Jylland, hvor det gamle fyrskib har ligget i mere end 30 år, vækker det glæde, at skibet nu er solgt.

- Det er helt fantastisk, for det siger jo sig selv, at for hver dag der går, bliver skibet mere og mere misligeholdt, siger Karin Buhl Slæggerup, museumsdirektør ved Fregatten Jylland.

Hun er lettet over, at skibet nu har fundet en ny ejer.

- Jeg er dybt taknemlig over, at Henning Kjeldsen har påtaget sig den opgave at restaurere skibet, og jeg vil glæde mig til at se skibet, når det forhåbentlig ligger i Skagen.