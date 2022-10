'Fuldstændig ryddet': Forstander chokeret efter tyveri på hospice

Hospice Djursland skal selv finde penge til at erstatte møblerne, da de stod udenfor og ikke var bundet fast, og forsikringen dermed ikke dækker.

Dorit Simonsen glæder sig over, at tyvene har afholdt sig fra at stjæle de møbler, der står ved patienternes egne terrasser. Men det har skabt ærgrelse på hospicet i Rønde.

- Patienterne giver udtryk for ærgrelse. De spørger lige som mig; Hvad pokker får folk til at stjæle møbler her? siger Dorte Simonsen.



Sagen er meldt til politiet.