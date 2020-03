Frygter eksplosion i unge med psykiske problemer: Laver gratis corona-hotline

Det er meget indgribende for de unge at skulle undvære social kontakt, mener chefpsykologen hos Ungliv.dk, der nu tilbyder gratis samtaler til unge, der for eksempel er ensomme eller meget bekymrede som følge af coronavirus. Foto: Jeppe Carlsen - Ritzau Scanpix

Der er blevet talt i alvorsord til landets unge de seneste par dage. De skal tage ansvaret på sig for at inddæmme smitten med COVID-19, også selvom de selv er sunde og raske.

Ingen beerpong, ingen fester, ingen tæt kontakt med vennerne.

Men distancen fra omgangskredsen er ikke nogen nem øvelse. Særligt ikke for de unge, mener Marianne Schøler, der er chefpsykolog hos Ungliv.dk, der netop har søsat et gratis tilbud til unge, der har det svært under coronaepidemien.

- De unge har brug for at kunne spejle sig i andre. Vi voksne har allerede etableret os i relationer, som er langvarige, mens de unge er i fuld gang med at finde ud af, hvor de hører til. Derfor er det meget indgribende for dem at blive frataget social kontakt, siger chefpsykologen til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor har Ungliv.dk, der til daglig arbejder med unge mennesker med psykiske problemer, lavet en ’Corona hotline’, som unge mellem 14 og 25 år kan kontakte med deres bekymringer.

- Vi er bange for, at hvis de unge ingen støtte får, så kan vi risikere at se en eksplosion i antallet af unge med angst og depressive træk som følge af det her, siger Marianne Schøler.

- Han slår nok op med mig

De unge, der ringer ind, bliver tilbudt op til tre gratis samtaler med mentorer, som primært består af kandidatstuderende i psykologi. Men også færdiguddannede psykologer har meldt sig til at hjælpe på frivillig basis.

- Vi kan ikke hjælpe de unge med, hvordan de kan få tiden til at gå, men vi kan støtte dem i at undgå at ryge helt ind i paniktanker eller katastrofeoverbevisninger, siger chefpsykologen hos Ungliv.dk.

Rigtig mange kan nok nikke genkendende til følelsen af håbløshed og uvished i den her tid, hvor Danmark nærmest er lukket helt ned. Men der er også andre svære følelser, der kan rumstrere inde i de unges hoveder.

- Når de ikke kan være sammen med vennerne og kæresten, kan de for eksempel tænke ”så er hun nok ligeglad med mig” eller ”så slår han nok op med mig”, siger Marianne Schøler.

Det er først og fremmest den slags udfordringer, corona-hotlinen er sat i verden for at hjælpe med - og ikke deciderede psykiske sygdomme, understreger hun.

De mest sårbare sendes videre

- Det er ikke et behandlingstilbud, der konkurrerer med psykologbehandling, for det kan vi ikke løfte, men det er for eksempel et tilbud til en ung, der føler sig lidt ensom, og gerne vil tale om det, men som ikke ville gå ud og bruge 1000 kroner på en psykolog.

Indtil videre sidder mellem otte og 10 mentorer og psykologer klar til at løfte røret. De mest sårbare unge vil blive sendt videre til anden hjælp.

- Vi har lavet et screeningsværktøj, så vi kan skelne mellem, om det er nok med støttende samtaler nu og her, eller om de skal henvises til et andet tilbud, såsom psykiatrien eller kommunens sociale døgnvagt, siger Marianne Schøler.

Chefpsykologen har endnu ikke det fulde overblik over, hvor mange unge der har taget kontakt, siden hotlinen åbnede onsdag aften.

- Modtagelsen har været positiv. Jeg er spændt på, hvor meget run der kommer på, siger hun.