Friskole satte hel dag af til børnenes tanker om Ukraine

- Det er helt vildt at tænke på, at børn på min alder ikke er i deres hjemland og ikke har tag over hovedet.

Krigen i Ukraine bekymrer børn - blandt andre Odine Kjerstein, som går i 6.A på Ugelbølle Friskole.

- Vi kunne bare mærke, at børnene var meget optaget af, at der er kommet en krig så tæt på, og så sad vi på et lærermøde og snakkede om, at vi også er nødt til at gøre noget, fortæller skoleleder Jacob Kærgård Jensen.