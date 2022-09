Frikendelse af Molslab vækker undring: Burde være forudset

"Fødevarestyrelsen kan oplyse, at en episode som den omhandlede på Molslaboratoriet, hvor en flok unge tyre jagter og forsøger at bedække en ko, ikke i sig selv betyder, at der er tale om en overtrædelse af dyrevelfærdsloven," lød det fra Fødevarestyrelsen.

Ifølge styrelsen kan den slags forekomme, når 'reproduktive dyr' går i indhegning sammen. Det afgørende er, at der bliver ført tilstrækkeligt opsyn med dyrene, og at der reageres, når der er behov for det. Netop tilsyn mener Dyrenes Beskyttelse, at der skal mere fokus på.

"Dyrenes Beskyttelse arbejder blandt andet for, at der generelt indføres krav om minimum ét dagligt tilsyn af alle græssende dyr," lyder det i artiklen på organisationens hjemmeside.

- Sagen med tyrene i Molslaboratoriet understreger behovet for ordentligt tilsyn med husdyr udsat af mennesker i rewilding-projekter, mener Britta Riis.

Da den omtalte video af tyrenes jagt på køerne ramte internettet, var også formanden for Galloway Foreningen Danmark rystet over Molslaboratoriets håndtering af dyrene, som han kaldte amatøragtig. Den kritik kan du læse her.