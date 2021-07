Freja skrev kærligt brev til Karlo - nu efterlyser han hende

- Karlo har modtaget det sødeste brev fra Freja og vil SÅ gerne sende en hilsen retur, skriver Djurs Sommerland blandt andet i opslaget.

Har fortsat ikke hørt fra hende

Opslaget blev delt kort efter klokken 12.00 mandag, og har i skrivende stund 557 delinger, 111 kommentarer og knap 600 likes.

Men Karlo har endnu ikke fundet frem til Freja, fortæller Henrik B. Nielsen, der er administrerende direktør i Djurs Sommerland, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har eftersigende ikke fundet hende endnu, men der er mange, der gerne har ville hjælpe med at finde hende. Det kan vi se på det opslag, vi har lavet. Der er mange som kommenterer og deler, så på et tidspunkt håber vi, hun vender tilbage, for hun vil jo åbenlyst gerne besøge ham igen, siger han.