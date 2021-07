Fra spøgelseshus til festival: Badehotel har fået nyt liv

Der er nemlig for alvor kommet liv i badehotellet efter, at der er kommet nyere ejer til.

Vidste ikke, hvordan man drev badehotel

Den nye ejer er Steffen Damborg. Han købte stedet lige inden coronakrisen brød ud.

- Det er helt fra scratch. Jeg havde ingen ide om, hvordan man driver et badehotel.

- For mig har det egentlig handlet om, at det måtte kunne lade sig gøre at skabe noget med de her fantastiske rammer, og den her fantastiske bygning, forklarer Steffen Damborg.