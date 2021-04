Fra røvsyg til fed by: Gymnasieelever endelig i mål med projekt for unge

Og det nye ungehus - Distrikt X - bliver også et sted med plads til fest og farver. Og det gjorde igen de ældre borgere nervøse.

- Jeg synes, vi har totalt styr på det. Der er ikke noget at være nervøs for. Jeg synes bare, man skal have tiltro til, at de unge de kan håndtere det, siger Nanna Hansen.

Netop det budskab har der ligget et stort arbejde for de nu 15 unge medlemmer af Distrikt X i at sprede. For eksempel har gruppen bygget kæmpestore X’er, der symboliserer projektets værdier, og placeret dem rundt omkring i Rønde.



Kommunen til undsætning

Og det hårde arbejde har løbende betalt sig. Projektet endte med at få tildelt penge fra både Nordeafonden og Tuborgfonden - men de manglede stadig et lokale.

Derfor kontaktede de Syddjurs Kommune - til trods for at de ellers havde været tilbageholdende med at kontakte dem.