Forsvundne breve bliver nu sendt på ny

- Og kommunen har allerede været forbi fem gange i år og fjerne sand med en gravko, så det kan blive rigtig dyrt for mig, siger han.

Breve lå online, men var aldrig sendt

Syddjurs Kommune har genåbnet høringsperioden i sagen frem til 16. marts.

Det sker efter, at flere berørte borgere har gjort TV2 ØSTJYLLAND opmærksom på, at breve til dem ligger online på Syddjurs' hjemmeside, men at brevene aldrig var blevet sendt til deres digitale postkasse.

Derfor var det først via TV2 ØSTJYLLANDs omtale af sagen, at jordejer Niels Kni blev opmærksom på, at han kunne ende med ansvaret for at holde vandløbet fri for grøde på hans jord.