Forslag: Nej tak til renset lort og kloakvand på markerne

Han er på ingen måde bekymret for, at landmænd bruger spildevandsslammet.

- Det er helt legitimt at pålægge et forsigtighedsprincip, men man skal være meget bevidst om, at det kommer med en pris, siger John Jensen og uddyber:

- Det er værdifulde ressourcer, vi ikke tilbagefører til marken. Som vi så skal erstatte af andre gødningsformer, som også kommer med risikoelementer.

Vandværkerne: - Vi skal beskytte vores grundvand

Hos Danva, der organiserer danske vandselskaber og spildevandsselskaber, er holdningen dog klar.

Spildevandsslam skal ikke spredes ud i nærheden af grundvandsboringer.

- Det er ud fra et forsigtigshedsprincip, siger direktør Carl-Emil Larsen og peger på, at de blandt frygter, at medicinrester eller det nyligt opdaget PFOS kommer ned i grundvandet i for store mængder:

- Man ved i realiteten ikke helt, hvad der er i spildevandsslam.