Forlystelsespark nomineret som årets bedste

Djurs Sommerland er blevet nomineret til en pris som "årets forlystelsespark".

Det er organisationen Danske Børnefamiliers guide "Børn i Byen", der har nomineret parken i Nimtofte sammen med Tivoli i København, Fårup Sommerland og Legoland.

Vinderen findes ved en afstemning, som kan ses her, annonceres ved Børn i Byens prisoverrækkelsesshow i København i november, hvor der også skal uddeles andre priser. Eksempelvis til "årets dyrepark".

- Vi er stolte over nomineringen, og vi håber, at vores gæster vil stemme og hjælpe os med at vinde prisen for femte år i træk, siger Djurs Sommerlands direktør, Henrik B. Nielsen.

- Oven på en sommersæson med rekordhøj gæstetilfredshed og et utal af regnfulde dage, vil det være en kæmpe anerkendelse af vores 850 medarbejderes flotte indsats.