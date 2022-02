Forløsning i dyrepark i to år: - Det er fantastisk

Efter to års pause kan gæsterne i Ree Park nu igen opleve en af dyreparkens store attraktioner: fodringer af parkens dyr.

Det har ellers været indstillet siden coronapandemiens fremkomst for at undgå store forsamlinger.

- At kunne åbne til en fuldstændig normal sæson er jo fantastisk, og det føles, som om vi nu begynder at forlade hele det der coronahelvede. Det er helt genialt, at vi kan komme i gang så tidligt på sæsonen, siger direktør i Ree Park, Jesper Stagegaard.