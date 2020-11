Forhøjet bonus på vej til solcellenaboer som Heidi: - Ingen kompensation kan dække tabet

Forhøjelsen betyder, at naboer til vindmøller i gennemsnit får 6.500 kroner om året, hvis de bor i nærheden af en landvindmølle, mens naboer til solcelleanlæg i fremtiden kan se frem til gennemsnitligt at få ubetalt 2.500 kroner om året. En aftale ministeren er glad for.

- Vindmøller og solceller er helt afgørende for at indfri vores ambitiøse klimamål. Men de er ikke altid populære blandt naboer. Derfor er jeg glad for, at vi endnu en gang er blevet enige om at gøre forholdene for naboerne til fremtidens landvindmøller og solceller bedre, siger klimaminister Dan Jørgensen (S) i pressemeddelelsen.

Men den bonus til tætte naboer giver netop de tætte naboer ikke meget for.

- Det er et fuldstændig latterligt beløb. Der er slet ikke nogen kompensation, der kan dække vores tab. Vi har den smukkeste natur og dyreliv i baghaven, men det forsvinder, og så kan vi aldrig sælge vores hus, siger Heidi Silkjær.