Forældrepar flygter fra røgen: Er bekymret for deres baby

Østjyllands Politi har onsdag lavet målinger og konkluderet, at røgen i sig selv ikke er giftig, men at det kan være sundhedsskadeligt, hvis man indånder røg gennem længere tid, og derfor opfordres borgerne i det berørte område til ikke at opholde sig direkte i røgen.

Det har nu fået en familie fra Pindstrup til at pakke taskerne og rejse i sommerhus for at komme væk fra den kraftige røg, der er blevet sendt ind over byen.

- Det lugter rigtig meget af røg her, og det kradser i halsen, siger Maja Helbo Præstgaard fra Pindstrup til TV2 ØSTJYLLAND.