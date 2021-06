Foodtruck stjålet fra ikonisk restaurant

- Det værste er næsten, at vores fem unge ansatte nu er midlertidigt arbejdsløse, siger Steffen Villadsen.

Molskroen lagde lørdag morgen et opslag på Facebook med overskriften "HJÆLP OS", hvor restauranten beder om hjælp fra nær og fjern til at finde ud af, hvor deres foodtruck er blevet af. Der udloddes også en uspecificeret dusør, hvis et tip kan få bilen tilbage.