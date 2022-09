Første dømt efter kæmpe hash-aktion

Manden er den første af i alt ti mænd, der blev varetægtsfængslet i forbindelse med en stor, koordineret aktion begyndelsen af april i år, der er blevet dømt.

Den 51-årige mand er dømt for at have modtaget mere end to ton hash til sin landejendom i Kolind på Djursland igennem to år fra februar 2020 til februar 2022.

5. april gennemførte National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) en omfattende politiaktion i Kolind, på Fyn og i Spanien.

På mandens ejendom i Kolind blev der beslaglagt hash, narkotika og værdier for mere end seks millioner kroner. Dele af det beslaglagte befandt sig på andre adresser. Heriblandt dyre ure, biler, ejendomme og store kontantbeløb i flere valutaer.

Specialanklager Lise Hebsgaard, NSK, siger om dommen:



- Det har krævet et omfattende politiarbejde at efterforske og klarlægge denne sag. Retten har fundet det bevist, at den dømte har haft en vigtig og nødvendig rolle i indsmugling af meget store mængder hash til Danmark. Jeg er meget tilfreds med, at der med denne dom – den første af forhåbentligt flere - i sagskomplekset er idømt en hård straf for medvirken til organiseret indsmugling af store mængder hash, udtaler hun i en pressemeddelelse.

Den 51-årige fik konfiskeret udbytte for 100.000 kroner. Han modtog sin dom.