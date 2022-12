Flere anbringelser presser kommune – nu skal der fyres medarbejdere

Det fik i går et enigt Familie-, børne- og læringsudvalg til at pege på fyringer som løsning. Det forventes, at 12 af de 53 stillinger vil blive opsagt i afdelingen Center for børn, unge og familier, hvilket betyder, at flere får en fyreseddel i dag.

Det er primært socialpædagoger, psykologer og socialrådgivere, der arbejder med området.

- Vi sparer her, fordi de er udførende, det er her, vi kan finde lønkroner, og det er der, vi kan gøre noget her og nu, siger Kirstine Bille (SF), formand for Familie-, børn- og læringsudvalget.