Fitness er lukket: Sådan holder du dig i gang alligevel

VIDEO: Fitnesscentrene er jo lukkede, så hvordan skal vi dog leve op til vores nytårsforsætter? Fitnesseksperten Marina Aagaard fra Ugelbølle foreslår her nogle øvelser, som man kan lave hjemme i stuen eller i det fri, så nu kommer det til at knibe med undskyldninger for ikke at komme i gang. Og det er allerede i sofaen, at første øvelse starter.