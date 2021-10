Fik 10.000 kroner af kommune efter sexchikanesag: - Og så siger du det ikke til nogen

Grunden til at hun nu fortæller sin historie er todelt. Hun ønsker ikke, at Christian Haubuf skal have muligheden for at sidde i byrådet i en periode mere, og hun vil videre med sit liv.

- Jeg bliver vred. Jeg synes ikke, mine skattekroner skal gå til, at der sidder en mand som ham i byrådet. Men det her skal ikke forfølge mig resten af mit liv. Jeg er nødt til at gøre op med det.

Marianne fortæller, at det ligger hende meget på sinde at opføre sig ordentligt, selvom hun nu fortæller sin historie.

- Men jeg vil også have, at han skal stoppe med at krænke andre. At han har trukket sit kandidatur, føles som vand på min mølle, siger hun.

Tavshed fører til skam

Ifølge Mille Mortensen, arbejdsmiljøforsker ved Københavns Universitet, er noget af det værste man kan gøre i sådanne sager, at give den forurettede økonomisk erstatning.

- Det står i enhver psykologilærebog på side ét, at betaling til tavshed ikke gør noget godt for den som har oplevet sig udsat for overgreb, krænkelse, seksuel chikane eller mobning. Tværtimod. Tavshed fører ofte til skam. Og skam er en potentiel sygdomsfremkaldende følelse. Så den der oplever sig ramt, risikerer at blive endnu mere syg ved tvunget tavshed, end den risiko, der allerede er forbundet med oplevelser med seksuel chikane, skriver hun i en mail.

Afviser anklagerne

TV2 ØSTJYLLAND har talt med Christian Haubuf om den konkrete sag. Han afviser flere af de episoder, Marianne noterede tilbage i 2008.

- Var det fordi, jeg ikke ville huske det eller ikke kunne huske det? Men da jeg kiggede nærmere på tidspunkterne, kunne jeg se, at jeg slet ikke var i børnehaven på fire af tidspunkterne. Med andre ord: Der var altså en god grund til, at jeg ikke kunne erindre det, siger han.

Christian Haubuf erkender dog, at hans adfærd godt kan have virket krænkende. Det kan du læse mere om her.

