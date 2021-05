Fem skoler i Syddjurs ramt af coronasmitte

Flere skoler er i øjeblikket ramt af coronasmitte i Syddjurs Kommune.

Chef for Børn og Læring i kommunen, Per Larsen, oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at det drejer sig om i alt fem skoler, hvor Marienhoffskolen i Ryomgaard er hårdest ramt:

- Her er 15 elever smittede, og det er koncentreret omkring 3. årgang på skolen, siger Per Larsen.