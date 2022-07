Fem farverige flødeboller formede fremtiden

For 11 år siden havde Hana Franova ikke den fjerneste ide om, hvad en flødebolle var.

Men de seneste otte år har hun ikke tænkt på andet. Brunkagebund, brun farin-skum, cappuccinochokolade, passionsfrugt, nødder og citron.

De bliver skæve og vidt forskellige, og alle er de lavet fra bunden. En kundskab Hana og hendes sicilianske mand Daniel selv har tilegnet sig.

Fra Bratislava til brunkagebund

36-årige Hana Franova kom til Danmark fra Slovakiet for 11 år siden ved et tilfælde. Da veninden skulle studere i København, udtrykte hun bekymring for, hvorvidt det var muligt at finde noget at bo i i byen.