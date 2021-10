Familie købte en zoo: Sådan er deres første sæson gået

Gode besøgstal

Munkholm Zoo har ligesom de fleste andre været påvirket af corona i løbet af sæsonen. Alligevel fortæller medejeren, at besøgstallene har været gode.

- Jeg tror, vi ligger på et besøgstal på omkring 22.000, og så har jeg ikke talt institutioner og alt det andet med, som vi har haft rigtig mange af også. Det, synes jeg, er et pænt tal for sådan et lille sted her, siger han.

Dermed er familien forberedt til vintersæsonen, hvor parken er lukket.

- Vi ligger på plussiden og har gjort os lidt robuste i forhold til, at vi nu går den tid i møde, hvor der ikke er indtægter, siger han.