Få Anni og Annis blomsterbutik for nul kroner

De håber, at det nu kan ske ved at forære forretningen væk. For den skal bare fortsætte.

- Jeg ved ikke, om de er bange for, at der er for meget arbejde med det? Der er meget arbejde, men hvis man kan lide blomster, er det jo ikke arbejde. Det er hobby, siger Anni Brandt-Madsen.

Dansk Erhverv: - Hverken første eller sidste gang

Det er hverken første eller sidste gang, at veldrevne forretninger er udfordret, når der skal ske et generationsskifte.

Sådan lyder det fra branchedirektør i Dansk Erhverv, Jens Birkeholm.

- Der sker generelt en centralisering af detailhandlen, siger han og uddyber:

- Det er ikke specifikt for blomster. Det kunne være tøj eller sko, og coronakrisen har ikke ændret på det billede overordnet set.