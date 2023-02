Et års lortejob viser Molslabs dyrs spisevaner

Og den diæt har også ofte været genstand for debat. Nu har Naturhistorisk Museum, som står for feltlaboratoriet, sammen med Aarhus Universitet selv undersøgt dyrenes spisevaner gennem afføring.

- Vi ser til dagligt, hvad dyrene spiser, og har registreret, at heste i særlig grad æder træer og buske om vinteren, men nu viser studiet, at vedplanter som eksempelvis lyng, gyvel og eg indgår i deres diæt hele året – også, når de står i græs og blomstrende urter til knæene, siger han i en pressemeddelelse.

Resultaterne kan ifølge lektor Philip Francis Thomsen fra Institut for Biologi på Aarhus Universitet bruges fremadrettet til mere effektiv rewilding.

- Resultaterne har stor betydning for den fremtidige forvaltning af naturområder med rewilding, og de kan være med til at gøre os klogere på, hvilke dyr vi skal vælge, og hvilke effekter dette vil have for biodiversiteten, siger Philip Francis Thomsen.



I prøverne kunne forskerne også se forskel på, hvilke insekter der foretrak hvilken slags gødning fra dyrene. Der blev fundet DNA fra mindst 117 arter af biller og fluer og 24 arter af rundorme.