Endelig lykkedes det: Knudepunkt tager første spadestik i andet hug

- Jeg er ikke i tvivl om, at det betyder rigtig meget at have et fælles samplingspunkt, som også er moderne, og det bliver unikt, at der kommer et stort køkken, hvor alle kan komme og lave mad, siger han.

For ti år siden kunne folk på Mols måske frygte, at de kunne stå uden en lokal folkeskole på et tidspunkt.

Men med dagens spadestik er de tanker forhåbentligt begravet, mener Riber Hog Antonsen.