En brugt fiskestang ændrede Abduls liv - nu vil han inspirere andre flygtninge

Det gik samtidig hurtigt med at lære sproget, bekræfter hun.

- Jeg er virkelig stolt af dig. For det er så godt, så langt du er kommet – ikke kun med at fiske, siger Anne Marie Kruse.

- Danskere er ikke altid så åbne over for indvandre, men vi fik hurtigt en god dialog - vi var jo fælles om en ting. Vi var fælles om at fiske.

Som medicin

Efter tro måneder i Nimtofte flyttede Abdul Hasan og familien til Ryomgård, og der har de boet siden.

For ham har fiskeri gjort en verden til forskel, da han skulle falde til. Derfor forsøger Abdul Hasan nu at få flere flygtninge med ud at fiske.

- Mange af dem, der er flygtet fra en krig, har fået nogle meget dårlige oplevelser. Jeg er ret sikker på, at det her med at tage ud at fiske, gå en tur i skoven eller bare tage ud i naturen hjælper rigtig meget, siger han.