Ekspolitiker tiltalt i ny sag om rufferi: Tjener stadig på gangbangs

Den 16. maj 2019 blev den tidligere kommunalpolitiker Per Zeidler og en anden mand ved Retten i Randers idømt seks måneders betinget fængsel for rufferi.

Dommen faldt, efter at de i retten havde erkendt, at de havde arrangeret og afholdt 73 gangbangs forskellige steder i landet. Det havde givet de to mænd en fortjeneste på 200.000 kroner, som retten besluttede skulle konfiskeres.

Men dommen afskrækkede tilsyneladende ikke Per Zeidler. Godt en uge efter at dommen faldt i Randers, arrangerede han ifølge anklagemyndigheden et nyt gangbang, hvor to kvinder havde sex med flere mænd mod betaling.

Mandag sidder den 57-årige ekspolitiker derfor igen på anklagebænken tiltalt for rufferi, denne gang i Retten i Aalborg.