Ekspolitiker får stadfæstet dom og skal i fængsel for gangbangs

Den tidligere lokalpolitiker Per Zeidler, der har været byrådsmedlem i Syddjurs Kommune, har torsdag ved Vestre Landsret i Aalborg fået stadfæstet sin dom på ni måneders ubetinget fængsel for rufferi.

Dermed stadfæstede landsretten den dom, som Zeidler fik i marts 2023.

Han er dermed fundet skyldig i at have arrangeret sexfester, hvor han tjente penge på, at kvinder havde sex med flere mænd samtidig.

Eneste ændring i forhold til byrettens dom er, at den i dag 61-årige Zeidler får konfiskeret et udbytte på 10.000 kroner i stedet for 16.720 kroner, som Zeidler efter landsrettens vurdering har haft som uberettiget fortjeneste.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, ekspolitikeren dømmes for at arrangere gangbangs.

I maj 2019 blev han ved Retten i Randers idømt seks måneders betinget fængsel for sammen med en anden mand at have arrangeret 73 gangbangs forskellige steder i Jylland.

Det var Århus Stiftstidende, som i november 2017 afslørede, at Zeidler flere gange havde arrangeret gangbangs i et tidligere forsamlingshus ved Vejle.

Historien kom frem kort før kommunalvalget samme år.

Fik 15 stemmer

Partiet Social Liberal Borgerliste i Syddjurs Kommune, der havde Zeidler i spidsen, endte med at få 15 stemmer ved kommunalvalget. Dermed var partiet langt fra at blive valgt ind.

I september 2020 blev Zeidler igen tiltalt for rufferi ved at arrangere en række gangbangs i Nordjylland i perioden fra maj til august 2019. Det er i den sag, der torsdag er afsagt dom i.

Zeidler har erkendt at have arrangeret gangbangs, men har afvist at have tjent penge på orgierne.

Han har således nægtet sig skyldig i rufferi og ankede derfor byrettens dom til landsretten.