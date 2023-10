Efterskoleelever fanget i krig: Nu kommer de hjem

32 efterskoleelever og fem medarbejdere fra Djurslands Efterskole kommer hjem til Danmark tirsdag aften efter at have været fanget i Jerusalem.

Hjemsendelsen sker på baggrund af, at Israel i lørdags blev udsat for et større angreb fra den palæstinensiske militante islamistiske organisation Hamas.

Siden da har efterskolens forstander i samarbejde med forsikringsselskaber og rejsebureauet Unitas Rejser forsøgt at få eleverne og medarbejderne hjem.

Efterskolen rejste til Jerusalem med rejsebureauet Unitas Rejser, og ifølge vicedirektøren ved rejsebureauet, Klaus Østergaard Boe, kommer de nu hjem.

- De lander formentlig i Billund Lufthavn omkring klokken 23.00 tirsdag aften, siger Klaus Boe Østergaard.

Dette på trods af, at rejsevejledningerne fra det danske udenrigsministerium endnu ikke har sat Israel i rødt, hvilket betyder, at personerne ikke skal hentes hjem.

- Principelt er der ikke nogen, der har rettighederne til at blive hentet hjem. Forsikringsselskaberne spiller dybest set kun med her, fordi forstanderen har gjort et godt stykke arbejde. Der er blevet talt til forsikringsselskabernes gode hjerter, siger Klaus Boe Østergaard, som på en måde har været mægleren mellem forsikringsselskaberne.

Ingen panik

Der er ifølge videdirektøren fra Unitas Rejser tale om i alt 150 højskole- og efterskoleelever, der lander i Billund Lufthavn tirsdag aften, herunder Djurslands Efterskole.

- Vi havde 150 personer, som alle gerne ville hjem. Dem der er dernede, er ikke panik over at komme hjem, det er mere forældrene derhjemme, der er nervøse. Alle de skoler, der kommer hjem nu, sker lige så meget fordi, at det er nu, det kan lade sig gøre nu, det er ikke fordi, at de er nervøse over det, siger Klaus Boe Østergaard.