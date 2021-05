Efter fejl: Molslaboratoriet bliver igen undersøgt af politiet

Besøget kommer blandt andet på baggrund af anmeldelser om det forhold, som vi på TV2 ØSTJYLLAND tirsdag kunne berette om, hvor museet for sent fjernede et forvildet GPS-halsbånd om halsen på én af museets heste. Et halsbånd, som havde gnavet sig ind i huden på hoppen og givet den en række sår.

- Vi har også fået anmeldelser på det forhold, siger Jakob Christiansen.