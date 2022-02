Efter 50 år i sommerhuset: Kommunen vil sende regning og ansvar videre til Bjarne og naboerne

Særligt i den tidligere Ebeltoft Kommune var det ofte kommunen og ikke private, som stod tilbage med regningen. For at gøre det ens for alle, har Syddjurs Kommune udpeget 51 vandløb og grøfter, som kan privatiseres.

- Vi vil gerne have, at der gælder ens vilkår for alle på tværs af kommunen, men det står lodsejerne frit for at lave et lav, der hæfter solidarisk for hele området, siger Kim Lykke Jensen.



Loven stiller dog kun krav til de jordejere, som direkte har jord ud til grøften, så kommunen kan kun opfordre hele området til at dække udgifterne, men de kan ikke kræve det.

Indtil nu er 15 vandløb privatiseret, og nu står Tuekærgrøften og tre andre vandløb for tur.

Kommunen har allerede gravet flere gange i år

Ikke langt fra Bjarne Lund Mikkelsen har Jørn Utzon sommerhus.

Han kan ende med at stå tilbage med den største regning af dem alle.

- Det kan koste mig 50.000-75.000 kroner om året, så jeg vil ikke have råd til at beholde sommerhuset, siger Jørn Utzon.