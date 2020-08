Ebeltoft slår alle andre

Sommerhusmarkedet har oplevet et kæmpe boom under coronakrisen. Ebeltoft indtager en førsteplads på ny liste

246 sommerhushandler på seks måneder sikrer den syddjurske turistby en plads som nummer et på listen over byer med flest handler i det første halvår af 2020.

Et halvår, hvor sommerhussalget har slået alle rekorder, midt i coronakrisen.

- Det er rigtig godt for en kommune, siger borgmester Ole Bollesen.

I de første seks måneder af 2020 er der solgt 246 sommerhuse i Ebeltoft. I samme periode sidste år blev der solgt 127 sommerhuse i byen. Det viser nye tal fra boligsiden.dk.

Han håber, at nogle af de mange nye ejere vil leje sommerhusene ud, så turistsæsonen i Ebeltoft kommer til at strække sig udover højsæsonen i sommerferien.

Derudover stiger husene i værdi, og det betyder højere ejendomsskat til kommunekassen.

- Byggemarkederne har også fuld gang i den, og håndværkerne er fuldt booket. Jeg skal bruge en elektriker, og det er altså svært at få fat i lige nu, siger Ole Bollesen.

Men der følger også et stort ansvar med den gule trøje. Syddjurs Kommune kommer i de kommende år til at udstykke flere hundrede sommerhusgrunde, og her er der særligt efterspørgsel efter at bygge én type huse: Storsommerhuse med plads til 18-20 personer.

Ole Bollesen frygter, at de store sommerhuse kan skabe en 'tivolisering' af nogle af de eksisterende sommerhusområder, hvis der knopskyder storhuse med pool og udendørs spa.

- Der skal vi tænke os om. De skal ikke lægges ind mellem almindelige sommerhuse. Vi skylder de gamle og nye sommerhusejere, at vi ikke laver et tivoli i sommerhusområderne.

Borgmesteren forklarer, at kommunen arbejder med en konkret plan om at placere de store sommerhuse sammen i hjørner af sommerhusområderne.

Her får de egne veje, så der ikke bliver en stor trafikbelastning på de små grusveje i de traditionelle sommerhusområder.

Han pointerer, at alle er velkomne i kommunen.

- Min erfaring fra sommerhusområderne – jeg har selv et sommerhus – det er, at ejerne og lejerne handler lokalt, og på den måde er de med til at bevare vores dagligvarebutikker og den lokale slagter. De blander sig også i vores foreninger, og det er en styrke i et landområde, som kan være tyndt befolket, siger borgmesteren.

Knebel og Glesborg er også repræsenteret på listen over områder med flest sommerhussalg. Begge steder har oplevet mere end en fordobling i forhold til samme periode sidste år.