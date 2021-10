Ebeltoft er blevet til mekka for ældre – nu råber de unge op

Det gjorde de i håb om at råbe kommunens politikere op, sådan at der i fremtiden også er plads til dem i en by med en hastigt voksende aldrende befolkning. De unge efterlyser blandt andet flere aktiviteter og steder, hvor de kan være.

Efterlyser flere aktiviteter

At det grå guld fylder mere og mere, kan 14-årige Gry Graves Elmer godt nikke genkendende til. Hun er elev på Syddjurs Friskole og mener, at der skal ske mere for kommunens unge:

- Man kan godt mærke, der kommer færre og færre unge. Så derfor synes jeg, man skal gøre noget for at beholde de unge og ungekulturen, siger 14-årige Gry Graves Elmer.